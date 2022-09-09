شاحنة تسحق 7 مركبات بعاصمة عربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، جراء اصطدام شاحنة من الوزن الثقيل بسبع سيارات ببلدية خرايسية ولاية الجزائر العاصمة.
وتلقت المصادر المحلية بعض المعلومات المتوفرة التي أكدت أن سائق الشاحنة فقد السيطرة على المركبة بسبب خلل في نظام الفرامل، مما تسبب في اصطدامها بسبعة سيارات كانوا على الطريق.
كما أكدت المصادر أن الشاحنة كانت محملة بالحديد، وأن المتوفين والمصابين الذي سقطوا في الحادث تم نقلهم على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى.
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