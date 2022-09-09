مقابل 5 ملايين ريال بدلاً من 40 مليونًا.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بشفاعة أمير حائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق قيام مواطن في منطقة حائل، بالتنازل عن قاتل ابنه مقابل 5 ملايين ريال بدلا من 40 مليونا.
وتفصيلا، تنازل المواطن عبدالله حامد الشمري عن قاتل ابنه وذلك استجابة لشفاعة لأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.
وبعد التنازل عن قاتل ابنه، قال المواطن عبدالله الشمري، أنا سعيد وعمري كأنه بدأ اليوم، وأنا طلعت من بيتي لحالي، واليوم صار معنا وعلى رأسنا أمير حائل.
وأضاف الشمري، اليوم وبعد أن تنازلت عن قاتل ولدي بوجود أمير المنطقة، كأنه ما صار عندي شيء وما فقدت أحدا من أبنائي، وسط فرحة عارمة من الحضور.
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