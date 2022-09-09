اليوم الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي للتصفيات الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - ختم منتخبنا الوطني للشباب أمس تحضيراته النهائية لخوض مشواره بتصفيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 10 ولغاية 18 سبتمبر الجاري، وسيحتضن استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد مباريات التصفيات التي تضم أيضًا منتخبات قطر وبنغلاديش وبوتان ونيبال، وسيفتتح منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة المنتخب البنغلاديشي غدًا السبت عند 9 مساءً.

ويعقد اليوم عند الساعة 3 عصرًا الاجتماع الفني للأجهزة الإدارية ومديري المنتخبات في فندق المريديان سيتي سنتر، وسيكون الاجتماع لتحديد بعض الإجراءات الخاصة بالعملية التنظيمية وتحديد ألوان المنتخبات في مباريات التصفيات، وكانت المنتخبات المشاركة في التصفيات اكتمل وصولها إلى المملكة أمس وباشرت تدريباتها وفق البرنامج الذي أعدته اللجنة المنظمة باتحاد الكرة.

من جانب آخر، يقام اليوم المؤتمر الصحافي لمدربي المنتخبات المشاركة في التصفيات بملعب التصفيات في عراد، وسيبدأ عند الساعة 4:30 عصرًا، وسيشارك فيه المدرب الوطني لمنتخبنا لفئة الشباب عادل النعيمي.