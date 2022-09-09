دخول الجماهير البحرينية مجانًا في مباريات الأحمر الشاب

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة إلى دخول الجماهير مجانًا في مباريات منتخبنا لفئة الشباب خلال تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والتي ستستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة 10 وحتى 18 سبتمبر الجاري على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، لحساب المجموعة B التي تضم منتخبات بنغلاديش وبوتان والنيبال وقطر.

وأكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي أن الإدارة التنفيذية باشرت بتنفيذ توجيهات رئيس الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يعكس الحرص على التواجد الجماهيري خلف منتخبنا الشاب باستحقاقه الآسيوي المهم، مشيدًا بتوجيهات رئيس الاتحاد في هذا الصدد، إذ سيتكفل الاتحاد البحريني لكرة القدم بتذاكر الجماهير البحرينية في مباريات منتخبنا لفئة الشباب.

وأوضح أن التوجيه يأتي تقديرًا من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم للدور الرائد للجماهير في إثراء مشوار المنتخبات الوطنية، لافتًا إلى أن الجماهير كانت ولازالت داعمًا أساسيًا لنجاح المنتخبات بجميع فئاتها وإثرائها عبر رسمها صورًا فنية رائعة من على المدرجات.

وقال إن دور الجماهير مهم وكبير، مشيرًا إلى المساهمة الإيجابية في تعزيز مشوار المنتخب بالتصفيات الآسيوية وتحفيزه على الظهور بأفضل المستويات، للظفر ببطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.