المذكرة تجسيد لتوجيهات ناصر وخالد بن حمد لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت اللجنة الأولمبية البحرينية مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA» لاستضافة إحدى الجولات العالمية لكرة السلة «3on3» لأول مرة في مملكة البحرين.

ووقع من جانب اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية ومن جانب الاتحاد الدولي lgnacio Soriano المسؤول عن لعبة «3on3» بالاتحاد الدولي لكرة السلة وذلك بحضور وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن عسكر والرئيس التنفيذي لهيئة السياحة د. ناصر قائدي ورئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وليد العلوي ومدير التسويق بهيئة السياحة مريم توراني.

وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بأن توقيع مذكرة التفاهم لاستضافة إحدى الجولات العالمية لكرة السلة «3on3» تُعد ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتجسيدًا لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية باستضافة مختلف الأحداث الرياضية التي تعزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وتسهم في تنشيط السياحة بالمملكة والتعريف بمنجزاتها الحضارية والتنموية.

وأضاف سموه «تعتز اللجنة الأولمبية البحرينية بتوقيع تلك الاتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة السلة أحد أكبر الاتحادات الدولية في العالم لاستضافة إحدى الجولات العالمية للعبة «3on3»، الأمر الذي يشكل نجاحًا مهمًا لمملكة البحرين لتكون بؤرة لاهتمام عشاق ومحبي هذه الرياضة».

وتقدم سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمباركة سموه إبرام هذه المذكرة واستضافة الحدث العالمي، مثمنًا سموه كذلك ثقة الاتحاد الدولي بمملكة البحرين لتنظيم الحدث وتقدم بالشكر الجزيل لـlgnacio Soriano على منح البحرين شرف الاستضافة، مؤكدًا حرص المملكة على توفير مختلف عوامل النجاح للحدث العالمي.

ومن جانبها، أعربت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزير السياحة عن سعادتها بهذه الخطوة، وذكرت بأن السياحة الرياضية من أهم الركائز للخطة الاستراتيجية السياحية للأعوام 2022-2026. وأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعيدة بدعم هذه الفعالية وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الدوليين، وكما أن استضافة مثل هذه الأنشطة الرياضية تعتبر حدث ترويجي لمملكة البحرين.

وبدوره عبر Soriano lgnacio عن سعادته الكبيرة بتوقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة الأولمبية البحرينية لاستضافة البحرين لأول مرة منافسات الجولة العالمية «3on3»، وذلك انطلاقًا من حرص الاتحاد الدولي لنشر اللعبة في مختلف دول العالم ومن بينها مملكة البحرين التي تمتاز بإمكانيات متميزة في استضافة مختلف البطولات العالمية الرياضية ومن بينها كرة السلة، مبديًا اعتزازه بهذا التعاون والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من التعاون والتنسيق مستقبلاً، معربًا عن ثقته بمملكة البحرين في تحقيق مختلف عوامل التميز لهذا الحدث.