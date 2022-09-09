محمد بن مسعود - الدمام - أبدى فريقا النجمة وقلالي استياءهما من ضعف الإنارة الموجودة في استاد النادي الأهلي، مؤكّدَين أنها غير مناسبة، مطالبين بضرورة إصلاحها واستبدال بعض الإنارة غير الصالحة من قبل الجهات قسم الصيانة المعنية.

كانت هذه تفاصيل خبر استياء من ضعف الإنارة باستاد النادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.