تعادل قاتل لأم الحصم ومدينة عيسى.. وقلالي يُجبر النجمة على التعادل

محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت انطلاقة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم تأجيلًا مفاجئًا لمباراة الاتحاد وعالي المقرر إقامتها على ملعب نادي الرفاع؛ بسبب الإنارة رغم المحاولات التي بُذلت في سبيل إصلاح الخلل، إلا أن الطاقم التحكيمي اتخذ قراره بعد استنفاد الوقت المحدد، وسيحدد اتحاد الكرة موعدًا جديدًا للمواجهة بين الفريقين في وقت لاحق.

وفرض قلالي التعادل على النجمة في انطلاقتهما بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب النادي الأهلي، ليخرج الفريقان بنقطة واحدة.

وتقدم النجمة أولًا عن طريق الفنزويلي ديماس «16»، وذهبت التوقعات والترشيحات للنجمة في ظل تفوقه على خصمه في الإمكانات، إلا أن لاعبي نادي قلالي قاتلوا ونجحوا في معادلة النتيجة مع منتصف الشوط الأول عن طريق خليفة الذوادي «25».

وحاول النجمة جاهدًا للعودة إلى التقدم، إلا أن لاعبي قلالي نجحوا في الحفاظ على النتيجة وخرجوا بتعادل ثمين في بداية المشوار.

وفي المباراة الثانية، خطف أم الحصم التعادل من مدينة عيسى، ليخرج الفريقان بتعادل آخر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة حمد، وبعد شوط أول سلبي دون أهداف، نجح البديل جسين عبدالكريم في وضع فريقه مدينة عيسى في المقدمة بهدف استثمر خلاله خطأ حارس أم الحصم «52»، وقاتل لاعبو أم الحصم ونجحوا في إدراك التعادل والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة عندما ترجم لاعبه عبدالله زايد ركلة الجزاء التي تحصّل عليها إلى هدف، لتنتهي المباراة بتعادل ثمين.

وتستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى بثلاثة لقاءات، يلتقي في الأولى المالكية والتضامن على ملعب النادي الأهلي، بينما يلعب بوري مع البسيتين على ملعب نادي النجمة، وأخيرًا يلعب اتحاد الريف مع الاتفاق على ملعب مدينة عيسى، وتبدأ ركلة البداية في المباريات الثلاث عند الساعة 6:30 مساءً.