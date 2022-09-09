“سبورت 24” يكشف: الأهلي ينجح في مخالصة الأرجنتيني الزوجاري والبرازيلي رينان

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علم “سبورت 24“، أن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، نجحت في مخالصة اثنين من أجانب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الجارية. ونجحت إدارة الأهلي في مخالصة الأرجنتيني ليساندرو الزوجاري، والحارس البرازيلي رينان، بعد غلق باب الانتقالات الصيفية في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو). وكشف “سبورت 24” أن إدارة الأهلي كانت تنوي مخالصة اللاعب كوم، والإبقاء على ليساندرو، لكن عقد كوم الضخم كان العائق في مخالصته.

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