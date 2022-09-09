المنتخب الجزائري يتوج بكأس العرب للناشئين

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نجح المنتخب الجزائري في التتويج بلقب كأس العرب لكرة القدم للناشئين، تحت 17 عاما بعد فوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 51، بهدف عن طريق اللاعب محمد أرشيدي، وأدرك شحيمة هدف التعادل للجزائر قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للجزائر بنتيجة (4-2).

وكان منتخب الجزائر تأهل للمباراة النهائية بعد تجاوزه المنتخب الوطني السعودي في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي.

كما نجح المنتخب الجزائري في تجاوز تونس بنفس الطريقة في الدور ربع النهائي بعدما تعادل المنتخبان 1-1 ثم فاز 3-1 بركلات الجزاء.

أما المنتخب المغربي، فقد تأهل إلى نهائي البطولة بالفوز 2-0 على مصر في ربع النهائي، ثم بنفس النتيجة على اليمن في نصف النهائي.

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Source akhbaar24

