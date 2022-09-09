︎
.
لقي ثمانية مهاجرين تونسيين مصرعهم واعتُبر 12 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلّهم سرّاً من السواحل التونسية إلى إيطاليا، بحسب ما أعلن مسؤول أمني تونسي لوكالة فرانس برس الخميس.
وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه إنّه تمّ إنقاذ 17 مهاجراً آخرين كانوا على متن المركب نفسه.
وأضاف نقلاً عن إفادات ناجين أنّ ما مجموعه 37 مهاجراً، جميعهم تونسيون، استقلّوا المركب في محاولة للوصول بشكل غير قانوني إلى السواحل الإيطالية انطلاقاً من منطقة صفاقس (وسط شرق).
وأكّد المصدر أنّ عمليات البحث التي تقوم بها وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني لا تزال جارية للعثور على المهاجرين المفقودين.
ومع تحسّن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وصل سرّاً إلى إيطاليا عن طريق البحر 34 ألف شخص مقابل 25500 في الفترة نفسها من العام 2021، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر غرق ثمانية مهاجرين تونسيين وفقدان 12 خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.