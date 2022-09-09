“أبشر” تنفذ أكثر من 2.3 مليون عملية في شهر واحد

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أعلنت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، تنفيذ أكثر من 2.3 مليون عملية خلال شهر أغسطس الماضي.

وقدمت المنصة، خدماتها الإلكترونية التي تجاوزت 350 خدمة يستفيد منها أكثر من 26 مليون هوية رقمية؛ بمعدل أكثر من 74 ألف عملية يوميًا، وفّرت لأكثر من 74 ألف فرد خدمة إلكترونية متكامل، لم يحتَج فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية.

وأوضحت أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تمكنت من إصدار وتجديد 21.2 ألف جواز سفر، وتنفيذ 26.5 ألف طلب توصيل، و11.8 ألف عملية في خدمة بياناتي، وتجديد 18.7 ألف هوية وطنية إلكترونياً، بالإضافة إلى إصدار 82.7 ألف طلب تفويض، وتجديد 89 ألف رخص مركبات.

كما قدّمت المنصة أكثر من 89.1 ألف طلب ورقة إصلاح، وجدّدت 12.1 ألف استمارة مركبة، وإسقاط 51.4 ألف مركبات تالفة، إضافة إلى 64.8 ألف عملية إصدار وتجديد إقامة، وأصدِرت 24.9 ألف تأشيرة خروج وعودة، وأُلغِيَت 13.5 ألف تأشيرة خروج نهائي، إلى جانب نقل خدمات 63.8 ألف مقيماً، وتمديد 10.1 ألف تأشيرة خروج وعودة.

فيما طُلِب 32.9 ألف تقرير مقيم، وأُصدِر 2.1 ألف تفويضاً لاستقبال القادمات للعمل، ونُفِّذت 5.6 ألف عملية استفسار عام عن البصمة، ونُفِّذت 13.8 ألف مبايعة مركبة، ونُفِّذت 4.2 ألف عمليات استفسار عن صلاحية تأمين المركبات، وقُدِّم 109.4 ألف طلب تحقق من صلاحية الهوية، وأُصدِر 28 ألف سجل أسرة، وعُرِّف بـ12 ألف فرد أسرة.





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Source akhbaar24

