︎ .

أعرب حارس مرمى نادي الهلال، عبد الله المعيوف عن ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك. وقال المعيوف في مؤتمر صحفي”عملنا مع المدرب على التكتيك المناسب لخوض مباراة سوبر لوسيل، والتي تعتبر مهمة بالنسبة إلينا كلاعبين”. وأضاف المعيوف:”نشعر بالسعادة لخوض المباراة في أحد ملاعب كأس العالم والأهم هو الفوز والاستمتاع بكرة القدم”. ويلعب الهلال ضد الزمالك، اليوم (الجمعة) ضمن نهائي كاس سوبر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله المعيوف: نشعر بالسعادة لخوض المباراة في أحد ملاعب كأس العالم.. والأهم تحقيق الفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.