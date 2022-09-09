أمانة حائل تنظم ورشة عمل في كود البناء السعودي والبناء والتشييد

︎ . المناطق_واس نظمت أمانة منطقة حائل – اليوم – ورشة عمل في كود البناء السعودي والجهود التوعوية في رفع مستوى معرفة وثقافة الجميع في مجال البناء والتشييد، وذلك في معرض البناء والتعمير المقام حالياً في المنطقة، حيث يُعنى بمشاركات القطاعات المهتمة في البناء والتشييد باعتباره أحد الملتقيات التي تسهم في تقديم جميع الجهات المشاركة في التنمية والبناء تحت سقف واحد.

وأكد وكيل التخطيط الحضري والتراخيص والامتثال بالأمانة المهندس عبد الله بن عيادة العبيكة، أهمية إقامة مثل هذه المعارض لدفع جهود التنمية بالمنطقة، وتعزيز الاقتصاد المحلي والعمراني، والذي يعود بالفائدة على أصحاب مشروعات البناء والمواطنين الراغبين في إنشاء مساكنهم الجديدة، أو مشروعاتهم الإنشائية، مبيناً أن مشاركة الأمانة جاءت وفق إستراتيجيتها في التوعية ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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