الدوري الأوروبي.. أرسنال يفوزعلى زيوريخ السويسري بثنائية

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فاز أرسنال الإنجليزي على زيوريخ السويسري بهدفين مقابل هدف يمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي. وسجل ماركينيوس ونيكيتاه لـ أرسنال فيما أحرز ميرليند كريزيو هدف زيوريخ الوحيد من ركلة جزاء. وفي المجموعة ذاتها فرض بودو جليمت نتيجة التعادل على أيندهوفين الهولندي بهدف لكل فريق. وبهذه النتائج تصدر أرسنال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ويأتي خلفه أيندهوفين وبودو جليمت برصيد نقطة وحيدة ثم زيوريخ بدون نقاط.

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