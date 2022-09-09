شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. صفقة جديدة وتسريب اسم المدرب والغاء معسكر هولندا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 8 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها صفقة جديدة والغاء معسكر هولندا.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. تقارير سويسرية تعلن المدرب الجديد



كشفت تقارير صحفية سويسرية، أن السويسري مارسيل كولر مدرب فريق بازل السويسري والمنتخب النمساوي السابق، هو من سيقود تدريب الأهلي فنيًا بالفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "بيليك السويسرية" في تقرير لها: "الأهلي المصري أتم اتفاقه بشكل نهائي مع المدرب السويسري لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش في منصبه".



أخبار الأهلي اليوم.. نجم منتخب جُزر القمر يقترب من التتش



دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع فايز سليماني جناح أيسر فريق كورتريجك البلجيكي ومنتخب جُزر القمر، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأكد وكيل اللاعب فايز سليماني في تصريحات صحفية اليوم، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع نادي كورتريجك البلجيكي للتعاقد مع اللاعب بالميركاتو الصيفي.



أخبار الأهلي اليوم.. إلغاء معسكر هولندا بسبب التأشيرات



أكدت الشركة المسؤولة عن تنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في هولندا، عن وجود صعوبات في إقامة المعسكر.

وأكدت الشركة المسؤولة عن تنظيم المعسكر، وجود صعوبة إصدار التأشيرة الخاصه بالنادي الأهلي، وهو ما يعصف بمعسكر هولندا، وتم تحديد الوجهه البديله.

وكان من المفترض أن ينطلق معسكر الأهلي في أمستردام بالفترة من 18 حتى يوم 28 من نفس الشهر، يتخلله مباراتين وديتين استعدادًا للموسم الجديد.