شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية للاعبي الهلال والزمالك قبل نهائي لوسيل اليوم.. تفوق زعيم آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات معدودة على انطلاق المباراة المرتقبة التي تجمع بين بطل الدوري المصري "الزمالك"، وكذلك السعودي " الهلال"، في نهائي كأس لوسيل 2022 الذي يُطلق للمرة الأولى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونجح زعيم آسيا في التأهل إلى نهائي لوسيل بعدما حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 متربعًا على عرش الصدارة بصعوبة برصيد 67 نقطة.

بينما ظفر الزمالك بلقب الدوري المصري 2021/2022 بعد مشوار عصيب عاشه الفارس الأبيض في بداية الموسم الماضي، واحتل صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على بيراميدز وغريمه التقليدي الأهلي.

ويبحث العديد من مُحبي ومُتابعي الكرة العربية في جميع أنحاء العالم عن القيمة التسويقية للاعبي الهلال، وكذلك الزمالك المصري، وذلك ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تعرف على القيمة التسويقية للاعبي الهلال والزمالك قبل مباراة اليوم في نهائي سوبر لوسيل

تأتي القيمة التسويقية للاعبي الزمالك المصري 17.2 مليون، بينما تبلغ القيمة التسويقية لنجوم الهلال أضعاف الفارس الأبيض، والتي تبلغ 60.9 مليون.

موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 9 من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ انطلاق ركلة البداية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك اليوم في نهائي لوسيل 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية عبر قناتها المفتوحة، أحداث المباراة المرتقبة بين بطل مصر والسعودية.

كما وتذاع موقعة النهائي بين الزمالك المصري، عبر قناة الكأس الرياضية القطرية، التي تنقل أحداث المباراة عبر قناتها المفتوحة.

كيف يدخل الهلال إلى أحداث مباراة اليوم أمام الزمالك المصري؟

يدخل زعيم آسيا إلى مجريات اللقاء أمام بطل الدوري المصري بدفعة معنوية عالية للغاية، بعد تمكنه من تحقيق فوز في جميع المباريات الماضية بدوري روشن السعودي، متربعًا على عرش الصدارة برصيد 9 نقاط.

ما هي الجوائز المالية لكأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال؟

يحصل الفريق البطل في نهائي كأس لوسيل على مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

بينما يحصد الخاسر الذي سيأتي في المركز الثاني للبطولة الودية، مليون دولار أمريكي.