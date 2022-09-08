لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعقدُ اجتماعَها الثاني لعام 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اجتماعها الثاني لعام 2022م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.

وجرى خلال الاجتماع عرض الدراسة التفصيلية المعدة من اللجنة حول الجزء الخاص بالمملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالاتجار بالبشر 2022م، والتوصيات الواردة في التقرير، وخطة اللجنة في هذا الشأن، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المبادرات والمشاريع المقترحة، واتخاذ ما يلزم من توصيات حيالها.

وأكد الدكتور العواد أن استمرار تقدُّم المملكة في تصنيف مكافحة الاتجار بالأشخاص يعدُّ نتيجة لاهتمام القيادة بكل ما يحقق حماية الإنسان وصون كرامته، وحرصها على تعزيز حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز؛تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.