محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اجتماعها الثاني لعام 2022م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.
وجرى خلال الاجتماع عرض الدراسة التفصيلية المعدة من اللجنة حول الجزء الخاص بالمملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالاتجار بالبشر 2022م، والتوصيات الواردة في التقرير، وخطة اللجنة في هذا الشأن، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المبادرات والمشاريع المقترحة، واتخاذ ما يلزم من توصيات حيالها.
وأكد الدكتور العواد أن استمرار تقدُّم المملكة في تصنيف مكافحة الاتجار بالأشخاص يعدُّ نتيجة لاهتمام القيادة بكل ما يحقق حماية الإنسان وصون كرامته، وحرصها على تعزيز حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز؛تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعقدُ اجتماعَها الثاني لعام 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.