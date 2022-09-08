حضانة الرياض تنفذ “40” برنامجاً تدريبياً خلال العام للأيتام والأمهات الحاضنات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نظمت دار الحضانة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العام المنصرم قرابة الـ “40” برنامج تدريبي لمستفيديها من فئة الأيتام والموظفات العاملات معهم . شملت البرامج محاضرات توعوية مثل الإسعافات الأولية والدورات التثقيفية مثل دورة الأسرة والتقنية ودورة بناء الطفل في الخمس سنوات الأولى وسلسلة برنامج تثقيف الأم والطفل بالإضافة إلى المشاركات الخارجية في برامج الفعاليات والمناسبات العامة. جذير بالذكر ان اغلب البرامج المنفذة تعتبر ضمن الخطة السنوية الأساسية لدار الحضانة الاجتماعية بالرياض وتستهدف الأمهات الحاضنات العاملات مع الأيتام كجزء من الرعاية الإجتماعية لهم. Advertisements أخبار قد تهمك

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