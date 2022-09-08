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جماهير الزمالك المصري ترفع لافتة استفزازية للهلال قبل سوبر لوسيل

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محمد الفلاح - يتأهب عشاق وجماهير كرة القدم، للمباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره الزمالك المصري، في إطار نهائي كأس سوبر لوسيل.

موعد مباراة الهلال والزمالك في نهائي سوبر لوسيل 

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والزمالك، غدًا الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.

جماهير الفريق الأول لكرة القدم الزمالك المصري، قامت برفع لافتة لاستفزاز نادي الهلال، أمام مقر الزعيم.

وتحمل اللافتة عبارة: "الزمالك الزعيم الأوحد للوطن العربي"، في إشارة إلى لقب الهلال "الزعيم".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد تمكن من حصد لقب  الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، فيما تمكن الزمالك من التتويج أيضًا بلقب الممتاز، الموسم المنصرم 2021-2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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