شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك المصري ترفع لافتة استفزازية للهلال قبل سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتأهب عشاق وجماهير كرة القدم، للمباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره الزمالك المصري، في إطار نهائي كأس سوبر لوسيل.

موعد مباراة الهلال والزمالك في نهائي سوبر لوسيل

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والزمالك، غدًا الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.

جماهير الفريق الأول لكرة القدم الزمالك المصري، قامت برفع لافتة لاستفزاز نادي الهلال، أمام مقر الزعيم.

وتحمل اللافتة عبارة: "الزمالك الزعيم الأوحد للوطن العربي"، في إشارة إلى لقب الهلال "الزعيم".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد تمكن من حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، فيما تمكن الزمالك من التتويج أيضًا بلقب الدوري المصري الممتاز، الموسم المنصرم 2021-2022.