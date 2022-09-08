شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف فيسنتي مورينو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الشباب لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى.. كيم سيونج جيو

في خط الدفاع.. فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي

في خط الوسط.. حسين القحطاني، كريتشوفياك، جوانكا

في خط الهجوم.. أرون بوبيندزا، كارلوس جونيور، سانتي مينا

ويدخل الشباب اللقاء محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الطائي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.