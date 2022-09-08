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عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة والعربية في كل مكان من معرفة ماهى القنوات المفتوحة التي سوف تنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والهلال السعودي في إطار بطولة كأس سوبر لوسيل 2022 والتي ستقام في قطر يوم غد الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجارى.

الزمالك والهلال

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على اللقب ومبلغ مليون ونصف المليون دولار فيما يحصل صاحب المركز الثاني والوصيف مبلغ مليون دولار فقط.

ومن المُنتظر أن يحضر مباراة الزمالك والهلال 70 ألف متفرج في ملعب المباراة وذلك في الافتتاح الحقيقي للمباراة قبل الاستضافة الفعلية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وسوف يقوم الفنان المصري عمرو دياب من عمل فقرة غنائية قبل مواجهة الزمالك والهلال في افتتاح البطولة العالمية.

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والهلال

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الزمالك والهلال عبر العديد من القنوات التي أعلنت نقل البطولة والمباراة الوحيدة، وفي البداية تنقل عبر قناة أون تايم سبورت المصرية الأولى، وقناة الكأس القطرية الأولى، وقناة بين سبورت بريميوم 1، وقناة السعودية ، وأخيرًا قناة SSC ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير فهد العتيبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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