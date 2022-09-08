خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة شفهية من رئيس بوركينا فاسو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، من فخامة الرئيس بول دامبيا رئيس بوركينا فاسو، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وقام بنقل الرسالة لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج أوليفيا روامبا، خلال استقباله لها في مقر الوزارة بالرياض اليوم.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك، ومناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد الدوسري.
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