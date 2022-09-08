اخبار الخليج – أمر ملكي: 12 نوفمبر ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (26) لسنة 2022، بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى:

الناخبون المقيَّدة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مَدْعُوُّوْنَ للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 12/11/2022 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت الموافق 19/11/2022 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً.

وتجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 15/11/2022.

المادة الثانية:

يُفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 5/10/2022 وحتى يوم الأحد الموافق 9/10/2022، وتقدَّم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.

المادة الثالثة:

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.