اخبار الخليج – «مكافحة الجرائم الإلكترونية» ترصد أحد الأنماط المستحدثة في الاحتيال والمتعلقة بتداول العملات الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهود إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني من أجل رصد الأنماط والأساليب الإجرامية المستحدثة في ارتكاب الاحتيال الإلكتروني عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، تمكنت الإدارة من رصد أحد الأنماط المستحدثة في الاحتيال الإلكتروني المتعلقة بتداول العملات الرقمية عن طريق الرسائل النصية.

وأوضحت الإدارة بأن عملية الاحتيال المرصودة تتم من خلال إرسال الجناة لرسائل نصية عبر الهاتف بطريقة عشوائية إلى المستخدم، تفيد بوجود حساب إلكتروني يحتوي على كمية كبيرة من العملات الرقمية، مع وجود رابط مشبوه لأحد المواقع المصممة لتصيد وسرقة بيانات الضحايا، مضيفةً بأنه بمجرد الاستجابة والدخول على الموقع المشبوه، يتم توجيه الضحية لإنشاء حساب وتسجيل بيانات بطاقته البنكية، وتكون هذه الخطوة الأخيرة قبل استيلاء الجناة على بيانات الضحية وسرقة مبالغ مالية من حسابه البنكي.

وفي هذا السياق، تحذر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من الاستجابة للرسائل والروابط المشبوهة التي قد تصل إلى هواتفهم، تجنباً للوقوع ضحايا لجرائم الاحتيال الإلكتروني.