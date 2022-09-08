اخبار الخليج – وزير الخارجية ووزير المالية يعقدان جلسة مباحثات مع وزير الخارجية ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت

محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، جلسة مباحثات مع معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، ومعالي السيد عبد الوهاب محمد الرشيد، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت الشقيقة، بمناسبة زيارتهما للمملكة.
وتناولت جلسة المباحثات مسار علاقات الأخوة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في ظل التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.
وتدارس الجانبان مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري والتنموي.
وأكد الجانبان أهمية رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتنموي وتطوير كافة مجالات التعاون الثنائي، وتفعيل دور اللجنة الوزارية العليا المشتركة، ودعم جهودها لتطوير مسارات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
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