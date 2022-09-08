اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يترأس الاجتماع التنسيقي للتحضير لمؤتمر حوار المنامة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الخارجية ووزير المالية يعقدان جلسة مباحثات مع وزير الخارجية ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت

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