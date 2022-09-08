كيف يمكن تجنب التعثر العقاري؟.. خبير عقاري يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مطر الشمري، خبير ومهتم بالسوق العقاري، عن الطرق التي يجب إتباعها من أجل تجنب الوقوع في التعثر العقاري، وأن الدخلو في التعثر يؤدي إلى خسائر كبيرة في مختلف المناحي.

طرق تجنب التعثر العقاري

وأضاف الشمري بمداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أن هناك العديد من الطرق التي تجنب الوقوع في التعثر العقاري، وتتمثل في: