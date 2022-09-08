محمد بن مسعود - الدمام - مشاهدة مباراة الوحدة وأبها في دوري روشن، بث مباشر مباراة الوحدة وأبها في دوري روشن 2022-2023، تعرف على موعد الوحدة وأبها في الدوري السعودي للمحترفين، والقنوات الناقلة للمباراة.

بث مباشر مباراة الوحدة وأبها في دوري روشن 2022-2023

يستضيف معلب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بمدينة مكة المكرمة، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الوحدة وأبها في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس.

مشاهدة بث مباشر مباراة الوحدة وأبها في دوري روشن 2022-2023

ويقدم موقع “المناطق”خدمة المشاهدة الفورية لجميع مباريات دوري روشن الموسم الحالي، حيث يمكن لعشاق الكرة السعودية مشاهدة بث مباشر مباراة الوحدة وأبها في دوري روشن 2022-2023، في ظل التنافسية القوية بين أندية الدوري.

ترتيب الفريقين في دوري روشن السعودي

أخبار قد تهمك

الوحدة صاحب الأرض والجمهور، يسعى لتحقيق الفوز الأول له في دوري روشن بعد السقوط في أول جولتين من دوري روشن، ويحتل الفريق المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن بدون نقاط.

وفي الجانب الآخر ،يسعى نادي أبها في تحقيق الفوز الثاني له بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث حقق الفريق الفوز في مباراة وخسر الأخرى، ويحتل المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.

موعد مباراة الوحدة وأبها في دوري روشن

وستنطلق صافرة مباراة الوحدة وأبها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء، على معلب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بمدينة مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة وأبها في دوري روشن

ويبدأ بث مباشر مباراة الوحدة وأبها عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصرب والوحيد لجميع مباريات دوري روشن في الموسم الحالي.