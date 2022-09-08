جامعة الدول العربية: القمة العربية الصينية بالمملكة محطة بارزة بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

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أكدت جامعة الدول العربية أن القمة العربية الصينية الأولى التي ستستضيفها المملكة في ديسمبر المقبل، تمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقال المشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي، خلال كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الـثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، إن الجامعة العربية حريصة على تعزيز العلاقات مع الصين، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية وإيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة في المنطقة.

ودعا إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية لهذه الأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وتعزيز فرص الحل السياسي، ورفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.



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Source akhbaar24

