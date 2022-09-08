كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل IOS 16 .. المزايا وخطوات التنزيل وموعد الإصدار

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يترقب عشاق هواتف الآيفون، نظام التشغيل الجديد IOS 16 ، حيث من المتوقع أن يحتوي النظام الجديد، على مزايا عديدة وفريدة مقارنة بأنظمة الشتغيل السابقة.
ووفقا لما أعلنته شركة أبل، فإن IOS 16 الجديد يعد أحد أهم وأحدث إصدارات نظام التشغيل الخاص بأجهزة iPhone التي تصدر سنوياً عن شركة آبل الأمريكية، ويتاح تحميل هذا الإصدار لجميع المستخدمين حول العالم على هواتفهم التي تدعم هذا النظام للاستفادة من التحديثات الجديدة للشركة.
مميزات نظام تشغيل IOS 16 الجديد
وأوضحت شركة أبل، بعض مميزات نظام التشغيل الجديد، حيث يعد أكثر سلاسة وأسرع في التواصل بفضل نظام iOS 16، حيث تعديل الرسائل المُرسلة والتراجع عنها، وطرق جديدة لتخصيص شاشة القفل المتعددة، والإشعارات التي تظهر بأكثر من شكل ما بين عرض القائمة الموسعة أو العرض العامودي أو العرض المخفي، كذلك طرق ذكية جديدة للمشاركة، وحتى مفاتيح المرور والمشاركات العائلية تطورت بشكل أحدث.
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Source almnatiq
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