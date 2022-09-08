تعرف على تشكيل الطائي لمواجهة الشباب في دوري روشن

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أعلن المدير الفني لفريق الطائي، تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة بدوري روشن.
وجاء تشكيل الطائي على النحو التالي:
” براغا، كولنر فاي، الجبيري، السلطان، القميزي، سميدو، دينر، سعيود، موسونا، حرزان، مبينزا”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” معتز البقعاوي، عبدالعزيز مجرشي، محمد القنيعان، خليل العبسي، عبدالمحسن فلاتة، مختار علي، عبدالعزيز الحرابي، فهد الجهني، جمال باجندوح”.
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Source akhbaar24
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