تعرف على تشكيل الطائي لمواجهة الشباب في دوري روشن

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أعلن المدير الفني لفريق الطائي، تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة بدوري روشن.

وجاء تشكيل الطائي على النحو التالي:

” براغا، كولنر فاي، الجبيري، السلطان، القميزي، سميدو، دينر، سعيود، موسونا، حرزان، مبينزا”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” معتز البقعاوي، عبدالعزيز مجرشي، محمد القنيعان، خليل العبسي، عبدالمحسن فلاتة، مختار علي، عبدالعزيز الحرابي، فهد الجهني، جمال باجندوح”.

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Source akhbaar24

