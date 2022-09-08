“برونو أكرابوفيتش” يُعلن تشكيل الوحدة لمواجهة أبها

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أعلن المدير الفني لفريق الوحدة برونو أكرابوفيتش، تشكيل فريقه لمواجهة ابها، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة بدوري روشن.
وجاء تشكيل الوحدة على النحو التالي:
” منير محمدي، حمد الجيزاني، اوسكار دوارتي، عبدالاله بخاري، وليد باخشون، انسيلمو، فيصل فجر، عبدالكريم يودا، عبدالعزيز نور، جون دافيد”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” باسم عطاالله، عبدالله الحافظ، علاء حجي، محمد القرني، حسين العيسى، نور الرشيدي، هزاع الغامدي، سلطان السوادي، عبدالكريم القحطاني”.
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Source akhbaar24
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