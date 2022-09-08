يضم أحافير تعود لنحو 300 مليون عام.. “كورونا” حولت مبنى بالقطيف إلى متحف أثري

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تسببت جائحة كورونا التي شهدتها المملكة والعالم في فقد المواطن حسن آل خيري لوظيفته في عام 2020، لكن الجائحة كانت سبباً في تحويل مبنى متهالك بمحافظة القطيف عمره 200 عام إلى متحف أثري يحتوي على عدد من القطع الأثرية والحفريات التي تعود إلى حقبة زمنية قديمة.

وأوضح المهتم بمجال الآثار وصاحب فكرة متحف الفريج بمحافظة القطيف، حسن آل خيري لـ “أخبار 24“، أنه قام باستئجار المبنى الذي يبلغ عمره نحو 200 عام، وحصل على تصريح من هيئة السياحة والتراث، مبيناً أن بعض القطع التراثية الموجودة في المبنى تعود إلى أكثر من 100 عام، بالإضافة إلى أحافير تعود لنحو 300 مليون عام.

وبين أنه قام بجهد فردي لإقامة المتحف، في المبنى الذي كان متهالكاً وبه تصدعات إذ قام بترميمه خلال عامين، مبيناً أن مبني على طريقة البناء القديمة، حيث تم بناؤه من جذوع النخل كأعمدة، والأسقف من الجندل، والخوص، والحجر البحري، موضحاً أن الهدف من المبنى تثقيف المواطنين بتراث الأجداد، داعياً وزارتي السياحة والثقافة لدعم وتشجيع مشروعه.





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Source akhbaar24

