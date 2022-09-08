اتحاد الغرف السعوية يبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة وروسيا

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التقى سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف اليوم، برئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي في اتحاد الغرف السعودية، وذلك لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وناقش اللقاء الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي بالعاصمة موسكو بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة.

وأشاد السفير الروسي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أنها تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين، منوهاً بدعم السفارة لجميع الجهود والمبادرات الرامية للدفع قدماً بحجم التبادل التجاري والاستثماري وتشجيع التعاون بين قطاعي الأعمال.

وأوضح أن 30 شركة روسية كبرى في مختلف القطاعات مستعدة للقاء الوفد التجاري السعودي في الاجتماع القادم لمجلس الأعمال المشترك بموسكو، متطلعاً لمد جسور التعاون مع الشركات السعودية.

من جهته، أفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق بن عبد الهادي القحطاني أن الاجتماع المشترك مع الجانب الروسي سيتم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، متطلعاً دعم الجهات المختصة في البلدين لمقترح المجلس بشأن فتح بنك روسي بالمملكة بما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وروسيا.

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Source almnatiq

