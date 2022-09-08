كاريلو: نريد تعويض خسارتنا أمام الزمالك

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أبدى المحترف البيروفي بصفوف نادي الهلال، أندريه كاريلو، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك المصري بكأس لوسيل.

وقال كاريلو، خلال تصريحات صحفية له، اليوم (الخميس):”أتذكر خسارتنا أمام الزمالك في الرياض وهدفنا هو التعويض في لوسيل”.

وأتم المحترف البيروفي بصفوف الهلال تصريحاته بقوله:”سنواجه الزمالك بفرصة واحدة وهي الفوز وتحقيق لقب كأس السوبر”.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الزمالك مساء يوم غد الجمعة في كأس سوبر لوسيل.



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Source akhbaar24

