شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يدعم صفوفه بصفقة دفاعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة وليد معاذ، في ضم صفقة دفاعية جديدة لتدعيم صفوف فريقها الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أهلي جدة يتعاقد مع باستوس

وكشف نادي أهلي جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تعاقده مع المدافع الأنجولي، باستوس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين السعودي السابق، بشكل رسمي، اليوم الخميس.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، استعداداته لملاقاة نظيره العروبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري يلو، يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة يتواجد في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 4 نقاط.

