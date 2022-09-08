شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق قوي من سامي الجابر على مواجهة الهلال ضد الزمالك بسوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق سامي الجابر أسطورة الكرة السعودية ونادي الهلال السابق، على مواجهة فريقه ضد الزمالك المصري، في كأس سوبر لوسيل.

موعد مباراة الزمالك ضد الهلال في كأس سوبر لوسيل



ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الزمالك، مساء غدٍ الجمعة على ملعب لوسيل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وسط حضور أكثر من 70 ألف مشجع.

وكتب سامي الجابر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوبر لوسيل موعد لمباراة تاريخية بين بطلين عربيين استثنائيين".



تعليق الجابر على مواجهة الهلال ضد الزمالك



وتابع: "المباراة تأتي في حدث يمهد لافتتاح نسخة تاريخية لكأس العالم، على استاد سيشهد التتويج بكأس العالم 2022، الأشقاء في قطر يشكرون على الاستعداد الضخم، كلنا ثقة في الزعيم وأبطاله ومدرجه الفخم".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس الأربعاء، قبل أن تلحق بها بعثة الهلال لخوض المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن يختتم الفريقان اليوم تدريباتهما استعدادا للمواجهة المنتظرة، وكان الهلال واجه الزمالك في يناير 2019 على السوبر المصري السعودي ونجح الأبيض في الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.