شرطة الرياض تقبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود و(4) مقيمين لسلبهم عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على (9) أشخاص، (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لسلبهم عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء والاستيلاء على ما بحوزتهم، و(4) مقيمين من الجنسيتين الإثيوبية والسورية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، لإيوائهم وتوفير شرائح اتصال لهم، وذلك باستخدام (4) مركبات مسروقة (تم استردادها)، وضبط بحوزتهم (387) شريحة اتصال وأسلحة بيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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