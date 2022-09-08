محمد بن مسعود - الدمام - توج نادي الخليج لقب السوبر السعودي لكرة اليد، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق مضر، حامل اللقب في النسخة الماضية بنتيحة 33-31.

الخليج يحقق لقب السوبر السعودي لكرة اليد

وشهدت المباراة الخليج ومضر تنافسية وقوة بين الفريقين ،حسمها الخليج لصالحه في نهاية المباراة، ليحقق لقب كأس السوبر السعودي لكرة اليد.