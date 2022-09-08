محمد بن مسعود - الدمام - توج نادي الخليج لقب السوبر السعودي لكرة اليد، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق مضر، حامل اللقب في النسخة الماضية بنتيحة 33-31.
الخليج يحقق لقب السوبر السعودي لكرة اليد
وشهدت المباراة الخليج ومضر تنافسية وقوة بين الفريقين ،حسمها الخليج لصالحه في نهاية المباراة، ليحقق لقب كأس السوبر السعودي لكرة اليد.
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