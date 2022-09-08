محمد بن مسعود - الدمام - أنهى الفريق الأول لكرة القدام بنادي الأهلي تجديد عقد لاعبه علي الأسمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم حتى 2025 بعد أن تم توقيع العقد الرسمي اليوم.

علي الأسمري يجدد تعاقده مع الأهلي ورفضه الرحيل

ورفض علي الأسمري الرحيل عن صفوف الأهلي بعد هبوط الفريق رسميًا لدوري يلو، بجانب رحيل نجوم الفريق خلال فترة النتقالات الصيفية الحالية، ورفض الخروج ترك الأهلي في هذه المنحة.

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