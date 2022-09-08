القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (49) مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (49) مخالفًا لنظام البيئة، (44) مواطنًا، و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم أكثر من (19) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين مستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتَيْ الرياض ومكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث العقيد العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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