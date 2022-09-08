شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على التشكيل المتوقع للفريق لمواجهة الزمالك في المواجهة التي يترقبها محبي وعشاق كرة القدم المصرية والسعودية في كل مكان والمُقرر لها يوم غد الجمعة الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى.

الزمالك والهلال

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على اللقب من أجل الحصول على مليون ونصف دولار قيمة الحاصل على لقب سوبر لوسيل، بينما يحصل الوصيف وصاحب المركز الثاني قيمة مليون دولار فقط.

تشكيل الهلال المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب فريق الهلال في تلك المباراة بالتشكيلة التالية: