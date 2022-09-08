شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الشباب والطائي في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة من هو معلق مباراة الشباب والطائي في إطار الجولة الثالثة من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستلعب اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق فعاليات مباراة الشباب والطائي في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الشباب والطائي

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والطائي عبر قناة SSC HD1 كما أعلنت الشبكة إسناد المباراة إلى المعلق الرياضي حماد العنزي من أجل تولى التعليق على مباراة اليوم.

ترتيب الفريقين في دوري روشن السعودي

ويدخل الشباب وهو يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي حيث لعب مواجهتين فقط وحقق الفوز فيهما على حساب كلًا من الباطن وأبها، بينما يحتل فريق الطائي المركز الخامس برصيد ستة نقاط أيضًا من مباراتين بالعلامة الكاملة.