شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في بطولة كأس سوبر لوسيل بالإضافة إلى جميع المعلومات الآخرى والتي تضم القنوات الناقلة لتلك المواجهة ومن هم المعلقين وتردد القنوات وغيرها من المعلومات في السطور القليلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والهلال

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والهلال السعودي يوم غد الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجارى في إطار نهائي بطولة السوبر المصري السعودي والمعروف بكأس سوبر لوسيل أحد ملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتنطلق مباراة الزمالك والهلال في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة الزمالك والهلال

وفي البداية تنقل مباراة الزمالك والهلال عبر عدد كبير من القنوات وفي البداية تنقل عبر قناة أون تايم سبورت الأولى على النايل سات ويتولى التعليق كلًا من مدحت شلبي وحاتم بطيشة، بينما تنقل عبر قناة الكأس القطرية الرياضية الأولى ويتولى التعليق كلًا من أحمد الطيب وسمير المعيرفي.

بينما تنقل عبر قناة بين سبورت القطرية الرياضية ويتولى التعليق خليل البلوشي، وأخيرًا تنقل عبر قناة SSC وعبر القناة الاولى ويتولى التعليق فهد العتيبي.