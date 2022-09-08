شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد سعودي يفتح النار على الزمالك قبل مواجهة الهلال في كأس سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فتح الناقد الرياضي السعودي أحمد العجلان النار على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة الهلال في كأس سوبر لوسيل 2022 والمُقرر إقامته في دولة قطر.

ناقد سعودي يفتح النار على الزمالك

وقال الناقد السعودي أحمد العجلان في تصريحات له عبر قناة صدي البلد وبرنامج "الماتش" أن الأهلي هو كبير القاهرة الأفريقية في نظر جمهور الكرة الآسيوية وبالتحديد الجماهير السعودية.

وأضاف:"لدينا قناعة كبيرة هُنا في السعودية بإن النادي الأهلي هو كبير إفريقيا وكبير مصر وكان لا بد من وجوده في مباراة كأس سوبر لوسيل بدلًا من الزمالك وهذا يعطي إضافة كبيرة إلى المباراة".

وأتم:"رغم أن المناسبة كبيرة خاصة في قطر وكأس سوبر لوسيل والزمالك كبير، وكنا نتمني أن يكون الأهلي في تلك المباراة، الزمالك لديه قيمته ولكن الأهلي أكبر بكثير".

الزمالك والهلال السعودي

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والهلال السعودي يوم غد الجمعة الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى على ملعب لوسيل في قطر.