“تجارة المدينة المنورة” تنفذ أكثر من 4 آلاف عملية رصد لأسعار السلع خلال أغسطس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة 4218 عملية رصد لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تجاوز عددها 2500 زيارة.
وشملت المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وتم من خلالها الرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة حيث أسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 216 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.
وتواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق من وفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
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