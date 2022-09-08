اكتمال أعضاء مجلس غرفة مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - عين وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي 6 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بينهم سيدتان، ليشكلوا رفقة الأعضاء المنتخبين الستة السابقين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ (21) التي ستقود أعمال الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة. وينتظر أن يفصح اجتماع مجلس الإدارة الجديد عن ملامح قيادة الغرفة، وذلك باختيار الرئيس ونائبيه، وممثل لدى اتحاد الغرف السعودية. وتضمنت الأسماء المعينة كلا من: (عبدالله بن صالح كامل، وسلطان أزهر، ونبيل عابد، عبدالله قاضي، فيما تنضم لأول مرة في تاريخ غرفة مكة سيدتان لعضوية مجلس الإدارة وهما: الشيماء مشاط، وعلياء الصواف). وبذلك يكون مجلس إدارة الدورة (21) لغرفة مكة المكرمة قد اكتمل، بعد أن فاز في الانتخابات: «أحمد الشريف، خالد الحارثي، فواز الشريف، فيصل قايد، مصطفى رجب، ونايف الزايدي».

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