أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج طلبة جامعة رياض العلم السبت المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , تقيم جامعة رياض العلم , السبت القادم , حفل التخرج الثالث عشر للجامعة , وذلك في “مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض”.

وسيتم خلال الحفل الذي يتزامن مع مرور عشرين عاماً على تأسيس الجامعة , تخريج كل من طلبة درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير وشهادات الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية.

وتهدف الجامعة إلى إعداد كوادر مؤهلة لسد حاجة سوق العمل وخدمة المجتمع وتنفيذ البحوث العلمية وتقديم برامج دراسات عليا منافسة وتشجيع التعليم “التعلم” مدى الحياة من خلال برامج معتمدة للتعليم المستمر.