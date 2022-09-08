محافظ الخرج بالإنابة يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-أشرف العصيمي
استقبل محافظ محافظة الخرج بالإنابة الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني بمكتبه بالمحافظة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة السيد دانغ سوان زونغ والوفد المرافق له.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير وتبادل معه الأحاديث حول ما تشهده محافظة الخرج من تطور في جميع المجالات ، كما تم تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب السفير عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الخرج بالإنابة على حسن الاستقبال وأعرب عن سعادته بما شاهده في الخرج من نمو و تطور .
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