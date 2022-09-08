اتفاقية تجمع بين بطل “سوبر اليد السعودي” بنظيره البحريني

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وقع الاتحادين السعـودي والبحريني لكرة اليد، اليوم الخميس الموافق 08 سبتمبر 2022، اتفاقية إقامة مبـاراة السوبر بين بطل السوبر السعـودي وبطل السوبر البحـريني، إذ جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش إقامة مباراة السوبر السعودي التي جمعت بين مضـر والخليج اليوم الخميس على صـالة وزارة الرياضة بالدمام.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور الأستاذ فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد والأستاذ علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، وتشمل الاتفاقية على أن تقام المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين، فيما ستكون المباراة الأولى في المملكة العربية السعودية.

وسيحق لأطراف المباراة مشاركة لاعب أجنبي واحد فقط، فيما ستخضع لشوطين إضافيين فقط في حال التعادل في الأشواط الأصلية وتحسم بعدها عن طريق رميات الـ 7 أمتار “خمس رميات لكل فريق”.



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Source akhbaar24

